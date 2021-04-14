Армянское общество не должно идти на поводу у шовинистических сил – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Чем раньше армяне осознают реальность, тем лучше для них.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Шахин Исмаилов.

По его словам, доблестная азербайджанская армия в течение 44-х дней полностью уничтожила армянские вооруженные силы и создала в регионе новую реальность.

«Азербайджан самостоятельно освободил территории, находящиеся под оккупацией почти 30 лет. Проблема уже решена, но некоторые реваншистские силы в Армении выступают с абсурдными заявлениями о каком-то новом конфликте или мести. Азербайджанскому народу хорошо известна армянская сущность. На протяжении истории мы страдали от зверств армян. Но армянские шовинисты должны осознать новую реальность. Азербайджан уже не тот, что был прежде. Теперь у него сильная армия, экономика, составляющая значительную часть экономики региона, внутреннее единство, международные отношения, установленные на профессиональном уровне, и сильный лидер.

Ничего подобного об Армении сказать нельзя. Фактически в этой стране царит хаос. Люди не доверяют государственным структурам и массово покидают Армению. О каком реванше в таком случае может идти речь?

Армянское государство должно понять, что единственный выход – нормализовать отношения с соседями. Чем раньше они осознают это, тем скорее они смогут подключиться к процессу интеграции в регионе. В любом случае, они познали мощь азербайджанской армии», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что слова, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым во время выступления в Парке военных трофеев в связи с этим вопросом, были ясными и жесткими. «Считаю, что армянское общество должно внимательно следить за этими процессами и не не идти на поводу у шовинистических сил», – добавил Шахин Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)