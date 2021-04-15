Как МГ ОБСЕ способствует разжиганию реваншизма в Армении

БАКУ /Trend/ - После выступления 13 апреля Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Университете ADA сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ выступили с полностью предвзятым заявлением. Его лейтмотив: в связи с конфликтом нужно заново провести переговоры. При этом возникает резонный вопрос, о каком конфликте, собственно, идет речь? Может, они имеют в виду армяно-азербайджанский конфликт, который МГ ОБСЕ не могла разрешить на протяжении почти 30 лет и который в конце концов был урегулирован азербайджанской армией за 44 дня? Разве сопредседатели не знают о том, что этот конфликт уже канул в Лету? Разумеется, знают. Что в таком случае беспокоит сопредседателей этой неэффективной группы?

Естественно, Азербайджан не намерен вновь подключаться к ненужным и бессмысленным переговорам. Потому что для этого нет оснований. В этом случае о заявлении МГ ОБСЕ можно сказать одно: она заинтересована в продолжении и даже дальнейшей эскалации конфликта. Потому что сопредседатели соскучились по люксам в роскошных пятизвездочных отелях, ресторанам и барам, заполненным напитками. Подтверждением тому служат воспоминания экс-сопредседателя МГ ОБСЕ от США Ричарда Хогланда: "Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где жили в апартаментах на представительском этаже, что давало нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат. Мы ели в лучших ресторанах. Но, откровенно говоря, было достигнуто очень и очень немногое".

Из этого заявления становится ясно, что МГ ОБСЕ ничего не делала на протяжении 30 лет, создавая видимость активной работы. При этом она не предприняла никаких шагов для урегулирования конфликта.

Не ошибемся, если скажем, что недавнее заявление сопредседателей также способствует разжиганию реваншизма в Армении. Потому что подобный скептический и необъективный подход создает условия для того, чтобы вновь посеять раздор в армянском обществе, которое и без того находится в состоянии шока и хаоса. Косвенно таким подходом Минская группа ОБСЕ разжигает реваншизм в Армении. В результате в регионе может быть вновь нарушена стабильность, возникнуть конфронтация и конфликт.

Однако и Армения, и все силы, которые ей покровительствуют, должны знать, что Азербайджан всегда держит свой "железный кулак" наготове.

С другой стороны, соответствующие резолюции ООН уже выполнены, и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Так что же сопредседатели хотят урегулировать, возобновив свои визиты?

И самое главное. Франция представлена в МГ ОБСЕ. Именно Франция намеревалась признать так называемую "НКР". Может ли представитель этой страны, которая озвучила подобное намерение, смириться с победой Азербайджана? Поэтому Франция должна для начала вспомнить условия своего вхождения в состав Минской группы и признать, что участие в процессе страны, грубо нарушающей критерии объективности и нейтралитета, нежелательно.

Именно поэтому Францию нужно исключить из Минской группы. В целом же, если в будущем возникнет необходимость в подобной структуре или она захочет внести свой вклад в развитие региона, то, прежде всего, нужно будет положить конец монополии в МГ ОБСЕ трех стран - США, России и Франции. Как ранее отмечал Хогланд, хотя в Минскую группу, помимо Азербайджана и Армении, также входят Беларусь, Финляндия, Германия, Италия, Швеция и Турция, "ежедневная работа" осуществлялась сопредседателями от Франции, России и США. В частности, следует обеспечить сопредседательство в МГ ОБСЕ Турции. В противном случае от этой группы не следует ожидать эффективных решений.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)