Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства – Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая с заявлениями для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мою позицию знает весь мир, знают азербайджанский и армянский народы. Я всегда исходил от жизни. И вот Ильхам Гейдарович постоянно был свидетелем, ещё на встречах с его отцом Гейдаром Алиевым я всегда задавал вопрос, когда заходила речь: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом до последних событий, этих военных действий? Им что, хорошо там? Да там и осталась-то десятая часть того, что было в советские времена, а может быть, даже меньше. Отвратительная жизнь. Так эту проблему нужно как-то решать. И я всегда откровенно, честно, иногда попадая под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне и честно сказал, что мы хотели мирно решить. Я был свидетелем всего этого и был сторонником. А сегодня я, действительно, хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории. Президент молодец, он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы вот выровнялась эта беда. Чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден, что никакого со стороны моего друга и брата наката на армян, сведения счетов, мести не будет. Это - цивилизованный, образованный человек. Я всегда говорю о том, что в советские времена он закончил лучший вуз нашего Советского Союза – МГИМО. Это самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Я тоже публично об этом всегда говорил. То есть, я ответил на вопрос, я поздравил два народа. И хочу отметить его величайшую роль в решении этой проблемы. И как мы вчера с Ильхамом Гейдаровичем говорили о том, что, и он это чувствует сейчас, и я угадал, казалось бы ну да, победа, все, решили вопрос, но завтра проснулся и подумал, это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях в 4 раза больше Люксембурга или равных Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея», - сказал Лукашенко.