Реконструированы отделения Центрального продсклада в регионах Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по повышению уровня боеготовности, улучшению материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, проводимые в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В рамках мероприятий была проведена реконструкция одного из отделений Центрального продовольственного склада в регионах, созданы все необходимые условия для приема, хранения и распределения продуктов питания войскам. Установлена 200-тонная холодильная камера для хранения скоропортящихся продуктов, предусмотрено складское хранилище общей вместимостью 1000 тонн для хранения сухих продуктов, складское хранилище общей вместимостью 200 тонн для хранения картофеля и овощей и складское хранилище общей вместимостью 140 тонн для хранения неприкосновенного запаса продуктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, на территории построены 500-тонное складское хранилище, оснащенное системой охлаждения и предназначенное для хранения сухих продуктов, а также складское хранилище общей вместимостью 200 тонн для хранения скоропортящихся продуктов.

В настоящее время деятельность в этом направлении продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)