Делегация парламента Азербайджана приняла участие в мероприятиях в рамках сессии МПА СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, посетила Санкт-Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Члены делегации приняли участие в организованных в рамках сессии мероприятиях.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе парламента, председатель Милли Меджлиса приняла участие в заседании Совета МПА СНГ, на котором были рассмотрены документы, планируемые к обсуждению на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи, и ряд вопросов, связанных с деятельностью организации.

Парламентская делегация Азербайджана также подключилась к работе 52-го пленарного заседания МПА СНГ, где обсуждались подготовленные документы.

Кроме того, в рамках весенней сессии прошли совещания постоянных комиссий МПА СНГ.

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев принял участие в совещаниях объединенной комиссии по совершенствованию законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, постоянной комиссии по обороне и безопасности.

Депутат Эмин Гаджиев присоединился к совещанию комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также принял участие в сессии, посвященной вопросам демократии перед лицом пандемии COVID-19.

Депутат Руфат Гулиев принял участие в совещании постоянной комиссии по экономике и финансам, на котором был избран заместителем председателя данной комиссии.

Азербайджанские депутаты Низами Сафаров, Арзу Нагиев и Амина Агазаде высказались по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, которые обсуждались в тематических секциях международной конференции МПА СНГ.

В мероприятиях также приняли участие руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и Айдын Джафаров, являющийся постоянным представителем Милли Меджлиса в МПА СНГ и заместителем генерального секретаря Ассамблеи.

Визит делегации в РФ завершился 16 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)