МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест.

Как передает Trend, в заявление говорится:

Сегодня Международный день памятников и исторических мест.

В связи с этим днем Азербайджан вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу уничтожения культурного наследия на освобожденных территориях Арменией.