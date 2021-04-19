Президент Ильхам Алиев открыл реконструированные подстанции «Говсан» и «Маштага» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сураханском районе Баку реконструированной 220/110/10-киловольтной подстанции «Говсан» Открытого акционерного общества (ОАО) «Азерэнержи».
Как сообщает Trend, глава государства также посредством дистанционно управляемой диспетчерской системы SCADA открыл реконструированную 110/35/6-киловольтную подстанцию «Маштага».
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