Два комитета парламента Азербайджана проведут совместное заседание
БАКУ /Trend/ - 20 апреля состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана - по правам человека и по правовой политике и государственному строительству, сообщает в понедельник Trend.
Участники заседания обсудят вопрос, связанный с отчетом Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2020 год.
После обсуждений отчет будет рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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