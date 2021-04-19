В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

На заседании Рабочей группы, в которую привлечены представители надлежащих государственных органов для координации выполнения работ по очистке освобожденных земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов, были заслушаны еженедельные отчеты по очистке освобожденных территорий, обсуждены отраженные в отчетах вопросы.

В соответствии с планом, поставленным перед надлежащими структурами, некоторые работы в сфере инфраструктуры и транспорта, а также работы по очистке от мин земельных участков завершены. Также для эффективного продолжения процесса разминирования Рабочая группа посчитала целесообразным проведение тренингов структур, основываясь на совместных стандартах по гуманитарному разминированию в этой сфере.