Анар Магеррамов отозван с должности посла в Испании и Андорре
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об отзыве Анара Абель оглу Магеррамова с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Испании и Андорре, а также постоянного представителя при Всемирной туристической организации.
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