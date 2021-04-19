В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении работ по благоустройству в парке культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе Баку.

Согласно документу, для проведения работ по благоустройству в парке культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента Исполнительной власти города Баку первоначально выделяется пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части распоряжения.