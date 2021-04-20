Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Шамахинского агропарка Азерсун»

БАКУ /Trend/ - 20 апреля в Гаджигабуле состоялось открытие «Шамахинского агропарка Азерсун».

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Глава государства был проинформирован о деятельности агропарка.

Было отмечено, что предприятие состоит из двух частей – посевных площадей и животноводческого комплекса. В животноводческом комплексе содержится 5 тысяч голов крупного рогатого скота. На принадлежащем агропарку посевном участке площадью 4200 гектаров, выращиваются пшеница, ячмень, сахарная свекла, кукуруза, люцерна и различные виды овощей. Для орошения здесь созданы два искусственных озера.