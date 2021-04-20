В Зангиланском районе открылась воинская часть погранслужбы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На границе с Арменией в Зангиланском районе 20 апреля приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре Госслужбы, на организованной по этому случаю церемонии заместитель начальника ГПС – командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов передал личному составу поздравления начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана в этих районах продолжается создание необходимой пограничной инфраструктуры, что имеет большое значение для успешной реализации поставленных задач в рамках процесса надежной защиты государственной границы.

Было подчеркнуто, что служить под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева – большая честь и гордость для каждого азербайджанского пограничника.

Затем участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебной и боевой деятельности воинской части, а также осмотрели служебные помещения в двухэтажном здании, казарму и столовую, банно-прачечный комплекс, склады, вооружение и технические средства.

Отметим, что к воинской части проложены водопровод, линии электропередачи, для бесперебойного электроснабжения установлен резервный генератор, построена котельная.

В заключение мероприятия были награждены военнослужащие, показавшие высокие результаты в служебной деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)