Поддержка стран "Восточного партнерства" - одно из ключевых направлений политики СЕ - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Поддержка стран-участниц "Восточного партнерства" является одним из ключевых направлений политики Совета Европы, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как передает во вторник Trend, об этом Мишель сказал после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.

"Восточное партнерство" (ВП) - это совместная политическая инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений между Европейским союзом, странами ЕС и шестью его восточными соседями: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной и Арменией.

(Редактор: Константин Шапиро)