Суговушан и Талышкенд очищаются от мин для строительства ЛЭП (ФОТО)
ТЕРТЕР /Trend/ - На территориях поселка Суговушан и села Талышкенд ведутся работы по разминированию для строительства линий электропередачи.
Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Рамин Азизов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
По его словам, на дороге из Тертерского района в населенные пункты Суговушан и Талышкенд обнаружены и обезврежены противопехотные и противотанковые мины
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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