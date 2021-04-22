Суговушан и Талышкенд очищаются от мин для строительства ЛЭП (ФОТО)

ТЕРТЕР /Trend/ - На территориях поселка Суговушан и села Талышкенд ведутся работы по разминированию для строительства линий электропередачи.

Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Рамин Азизов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

По его словам, на дороге из Тертерского района в населенные пункты Суговушан и Талышкенд обнаружены и обезврежены противопехотные и противотанковые мины

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)