Истинное лицо «демократии» Сороса

Политика 22 апреля 2021 16:17 (UTC+04:00)
Истинное лицо «демократии» Сороса

БАКУ /Trend/ - Многие страны мира справедливо признают Фонд Сороса спонсором революций, столкновений и волнений, направленных против власти. Его деятельность направлена и против Азербайджана. Правда, эта структура не может спровоцировать противостояние в стране, но при каждом подходящем случае продолжает вести грязную кампанию и провокационную деятельность против Азербайджана.

Этой кампанией охвачены как отдельные НПО, так и ПАСЕ, потому что в этой структуре есть депутаты, финансируемые Фондом Сороса, посредством которых при каждой возможности предпринимаются попытки оказать давление на Азербайджан. И это неслучайно.

Связи этого фонда с властями Армении, антиазербайджанская и антитурецкая деятельность армянского лобби соответствуют интересам его главы Д. Сороса.

Только под предлогом «развития медиа» Фонд Сороса потратил в Армении более пяти миллионов долларов. Эти СМИ сыграли исключительную роль в приходе Пашиняна к власти и в том, что он остается у власти, несмотря на горькое поражение в войне с Азербайджаном. Поэтому власть Пашиняна связана с Фондом Сороса. И неслучайно Джордж Сорос стал выделять больше средств Армении после прихода Пашиняна к власти. Только в 2019 году фонд выделил этой стране 3,6 миллиона долларов.

Не следует забывать о том, что Сорос пытался инициировать «бархатные» революции во многих постсоветских странах, но его усилия оказались более успешными в Армении. Авторитарное правление Пашиняна, давление, оказываемое на гражданское общество и граждан, разгон акций протеста, арест их участников - все это и есть истинное лицо соросовской «демократии».

Тяжелое поражение во второй Карабахской войне только усугубило эту «демократию». В ходе акций протеста, охвативших всю Армению, арестовывают людей, на граждан оказывается физическое давление, им угрожают. Сегодня утром группа активистов приковала себя цепями к воротам у здания правительства Армении, намереваясь таким образом помешать премьеру Николу Пашиняну пройти в здание. Стражи порядка использовали "болгарку", чтобы разрезать цепи, все участники акции были арестованы.

А накануне премьера Никола Пашиняна, отправившегося в Сюникскую область, находящуюся на границе с Азербайджаном, в Мегри встретили протестующие. Они перегородили дорогу кортежу премьера и, скандируя: «Предатель Никол!», потребовали, чтобы Пашинян покинул город. Между участниками акции и сторонниками Пашиняна произошла стычка. В результате премьер был вынужден в спешке покинуть город. И уже сегодня в отношении мэра Мегри Мхитара Закаряна было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статьям «хулиганство», «умышленное нарушение общественного порядка группой лиц», «применение силы против представителя власти» УК Армении. Адвокат Закаряна Гаянэ Папоян сказала, что мэра доставили в Ереван в сопровождении полиции.

Можно бесконечно перечислять факты, свидетельствующие о господстве в Армении соросовской «демократии». Достаточно вспомнить события двух последних дней, чтобы ясно представить реальную картину. Фонд Сороса, не желающий, чтобы его проект потерпел фиаско, считает, что виновником произошедшего является Азербайджан и его «железный кулак». Поэтому Азербайджан - главная страна, выбранная фондом в качестве мишени. В этом смысле Фонд Сороса своей провокационной деятельностью мстит Азербайджану. Но не следует забывать о том, что Азербайджан – это не Армения, и у нас нет места таким организациям, как Фонд Сороса.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Image
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Image
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Image
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Image
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Image
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Thumbnail
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Thumbnail
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Thumbnail
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Thumbnail
Истинное лицо «демократии» Сороса - Gallery Thumbnail
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