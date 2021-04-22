Глава минобороны Турции дал оценку мирному соглашению по Карабаху

Политика 22 апреля 2021 14:35 (UTC+04:00)
Глава минобороны Турции дал оценку мирному соглашению по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Договоренность о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, достигнутая в прошлом году, является шансом для открытия новой страницы в отношениях двух стран.

Об этом говорится в статье министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, опубликованной в американском журнале RealClearDefense, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что после 44-дневных военных действий по освобождению своих территорий от армянской оккупации - с конца сентября по начало ноября 2020 года - Азербайджан подтолкнул Армению к подписанию документа о капитуляции. С совместным заявлением по этому поводу выступили президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении.

Так, 10 ноября 2020 года было объявлено полное прекращение огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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