Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената

БАКУ /Trend/ - Необходимо развивать межпарламентские связи между Пакистаном и Азербайджаном для расширения двусторонней торговли, инвестиций и туризма.

Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на пакистанские СМИ, сказал председатель Сената (верхняя палата парламента) Пакистана Мухаммад Садык Санджрани на встрече с послом Азербайджана в Исламабаде Али Ализаде.

По его словам, нынешнее состояние экономических связей Азербайджана и Пакистана не отвечает имеющемуся потенциалу, и необходимо изучить возможности двустороннего сотрудничества в различных областях.

По словам председателя Сената, свидетельством прочных отношений между Азербайджаном и Пакистаном является частое взаимодействие между двумя странами на высоком уровне. Также укрепляется их сотрудничество в области обороны.

«Мы хотим, чтобы наши отношения и далее развивались с использованием имеющегося потенциала», - сказал Санджрани.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)