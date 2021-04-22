Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер

БАКУ/Trend/ - 22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Что здесь увидит гость, турист?

Фуад Нагиев: Концепция заключается в том, что сверху здание комплекса будет выглядеть как кратер. Одновременно здесь будет действовать мастерская. Будут проводиться занятия для детей. Также здесь будут выставочный зал и кафе.

Отметим, что Туристический комплекс грязевых вулканов будет создан в 59 километрах к юго-западу от Баку, примерно в 17 километрах к северо-западу от поселка Гобустан, на магистральной дороге в Шамаху, на территории, расположенной на высоте 235 метров над уровнем моря. Это место известно как территория грязевых вулканов «Гылындж». После оценки туристического потенциала местности было решено создать здесь туристический комплекс. Таким образом, в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах» реализуется очередной проект создания туристической инфраструктуры.