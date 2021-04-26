МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной со дня трагедии на Чернобыльской АЭС (версия 2)

Политика 26 апреля 2021 12:45 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:08)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 26 апреля - Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе, со дня которой прошло 35 лет, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«В связи с 35-й годовщиной со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе выражаем солидарность со всеми странами и людьми, пострадавшими от этой трагедии. Ядерная катастрофа, произошедшая в Чернобыле на севере Украины в 1986 году, стала огромной гуманитарной трагедией. Взрыв привел к выбросу в атмосферу радиоактивных материалов, которые в разной степени загрязнили Украину, Беларусь и Россию. Он стал одной из самых серьезных ядерных катастроф, которая подвергла радиационному излучению сотни тысяч человек, вынудила покинуть загрязненные радиацией территории примерно 350 тысяч человек. В результате аварии на АЭС 31 человек погиб сразу, а от 4 000 до 27 000 человек - позже в результате радиационного облучения», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Азербайджан отправил на ликвидацию последствий аварии свыше семи тысяч человек.

«Азербайджан временно принял около семи тысяч человек, пострадавших от последствий катастрофы, обеспечив их реабилитацию и лечение. В настоящее время в Азербайджане примерно пять тысяч человек страдают от последствий Чернобыльской аварии. С того времени от ее последствий скончались две тысячи граждан», - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим МИД Азербайджана призвал международные организации мобилизовать усилия для закрытия Мецаморской АЭС.

«Угрозы, связанные с Мецаморской АЭС в Армении, должны быть всесторонне рассмотрены международным сообществом. Эта АЭС была построена в 1976-1980 годах по той же технологии, что и атомная электростанция в Чернобыле, и расположена в сейсмической зоне. Устаревшая технология и месторасположение делают Мецаморскую АЭС одной из самых опасных атомных электростанций в мире», - подчеркивается в заявлении.

«Несмотря на то, что различные международные организации называют этот объект угрозой для всего региона, Армения все еще эксплуатирует Мецаморскую АЭС, несмотря на то, что срок ее эксплуатации истек. В 2020 году ЕС вновь призвал Армению закрыть АЭС, отмечая, что «эта атомная электростанция не может быть модернизирована до того уровня, чтобы полностью отвечать международным стандартам атомной безопасности, поэтому необходимо незамедлительно ее закрыть и безопасно вывести из эксплуатации». Устаревшая технология и несоблюдение правил безопасности при эксплуатации Мецаморской АЭС создают серьезные экологические проблемы для региона», - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана призывает все соответствующие международные организации, институты гражданского общества, занимающиеся вопросами ядерной безопасности и окружающей среды, а также страны региона мобилизовать усилия для закрытия Мецаморской АЭС.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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