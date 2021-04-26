Если бы Гейдар Алиев стал президентом, СССР оттеснил бы США - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Как жаль, что к власти пришел Горбачев, а не Гейдар Алиев - советский Дэн Сяопин. Сегодня СССР был бы впереди Китая и оттеснил США на обочину истории!

Как передает Trend, об этом в своем Telegram-канале написал известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.