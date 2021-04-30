Азербайджано-турецкая комиссия будет расследовать военные преступления Армении в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция создали совместную комиссию для расследования военных преступлений Армении в Карабахе.

Об этом в пятницу сказал Trend экс-посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

Он отметил, что в составе комиссии представители более 30 стран, и в ближайшие дни начнется расследование.

«Комиссия создана по предложению замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиева и инициативе главы Ассоциации писателей тюркского мира Салиха Курта и генерального директора Союза ученых исламских государств, профессора Байрама Алтана. В Комиссию входят 30 представителей, в числе которых и я. Комиссия будет расследовать военные преступления, совершенные армянскими агрессорами против азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войны. Известно, во время войны армянские вооруженные силы нанесли ракетные удары по Гяндже и Барде запрещенным оружием, в результате которых были убиты мирные граждане. Работа Комиссии нацелена на то, чтобы показать всему миру фашистскую политику Армении», - сказал Кылыч.

Он добавил, что в работе Комиссии также предусмотрено участие представителей науки и религиозных деятелей: «Они изучат ущерб, нанесенный мечетям и памятникам в Карабахском регионе».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)