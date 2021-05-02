МИД Азербайджана поздравил ректора университета АДА Хафиза Пашаева (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило ректора Университета АДА Хафиза Пашаева по случаю его дня рождения, передает Trend со ссылкой на Twitter МИД.
«Сегодня ректору Университета АДА, послу, профессору Хафизу Пашаеву исполняется 80 лет!
Сердечно поздравляем Хафиза муаллима, занявшего незаменимое место в науке, дипломатии, образовании Азербайджана, и передаем ему наши наилучшие пожелания!» – говорится в поздравлении.
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