Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, НАТО является одной из организаций, с которой Азербайджан тесно сотрудничает в международном масштабе.

Основа сотрудничества на высоком уровне между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном была заложена 4 мая 1994 года, когда стороны подписали соглашение "Партнерство во имя мира", отметил депутат.

Азербайджан, руководствуясь принципами этого соглашения, ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, сказал Искендеров.

Депутат напомнил, что за прошедшие 27 лет Азербайджан внес весомый вклад в международную деятельность НАТО в качестве партнера альянса по программе "Партнерство во имя мира".

"С 2002 года азербайджанские миротворцы участвуют в операции НАТО в Афганистане. Сегодня 120 азербайджанских миротворцев несут службу в составе миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане. НАТО также использует транзитные возможности Азербайджана. Во время телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 апреля было высоко оценено участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане. В ходе разговора Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане с начала ее деятельности. Все это еще раз подтверждает роль Азербайджана в сохранении мира и безопасности в международном масштабе, а также то, что США придают особое значение деятельности Азербайджана в этом направлении", - сказал Искендеров.

По его мнению, сотрудничество с НАТО положительно повлияло и на профессионализм азербайджанской армии.

"Азербайджанская армия служит делу укрепления стабильности и мира в регионе. Азербайджан всегда держал в центре внимания усиление материально-технического снабжения и кадровой подготовки своих Вооруженных сил", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)