Было бы правильнее, если бы МИД Армении принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана

Политика 4 мая 2021 17:30 (UTC+04:00)
Было бы правильнее, если бы МИД Армении принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан преодолевает тяжкие последствия агрессивной политики и вандализма со стороны Армении, и в таком случае было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана относительно заявления внешнеполитического ведомства Армении в связи с работами по восстановлению в Шуше.

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