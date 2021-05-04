Было бы правильнее, если бы МИД Армении принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан преодолевает тяжкие последствия агрессивной политики и вандализма со стороны Армении, и в таком случае было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана относительно заявления внешнеполитического ведомства Армении в связи с работами по восстановлению в Шуше.