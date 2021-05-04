Узбекистан заинтересован участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол

БАКУ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в участии в процессе восстановления и благоустройства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе встречи с главой государственного Комитета по работе с религиозными структурами Мубаризом Гурбанлы.

Посол Узбекистана еще раз поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне и установлением мира в регионе.

Напомнив, что во время войны он посетил Тертер, Барду и Гянджу, дипломат выразил глубокое сожаление по поводу последствий военных преступлений, совершенных Арменией на азербайджанских территориях, находящихся далеко за пределами линии фронта. Он отметил, что во время своего визита в регион стал свидетелем актов вандализма, совершенных армянами в Физули и Агдаме, который называют «Хиросимой Кавказа».

Ашрафханов подчеркнул, что начатые строительные работы на этих территориях являются показателем того, что Азербайджан уверенно движется к новым целям как государство-победитель, и при этом отметил, что узбекская сторона заинтересована в участии в работах по строительству и благоустройству на освобожденных землях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)