Эксперты не исключают возможность встречи Путина и Байдена в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана, передает Trend в четверг со ссылкой на газету Politico.

Как отмечает издание, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти ряда европейских государств уже предложили принять саммит. В их числе, указывает Politico, три страны, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия, Австрия. Эти страны в широком смысле считаются "нейтральными" местами для проведения подобных мероприятий, пишет газета. Из указанных вариантов наименее вероятным автор статьи считает столицу Финляндии, поскольку там в 2018 году состоялась встреча российского лидера с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.