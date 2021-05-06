Президент Ильхам Алиев назначил начальника Государственной службы по имущественным вопросам
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Метина Баласан оглу Эйнуллаева на должность начальника Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики.
Ранее другим распоряжением главы государства Метин Эйнуллаев был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики.
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