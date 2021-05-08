Увековечение фашистской идеологии армянами является катастрофой для всего мира – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Вопрос в связи с фашистом Гарегином Нжде – часть моей многолетней борьбы против армянства. Увековечивание армянами фашистской идеологии – это катастрофа для всего мира.

Об этом в субботу сказал Trend глава израильского представительства Бакинского центра мультикультурализма, известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Он отметил, что готов оказать поддержку в вопросе демонтажа памятника нацисту и антисемиту Нжде в Ходжавендском районе Азербайджана. По его словам, Азербайджан и Израиль, как и всегда, должны вместе бороться в этом вопросе.

Арье Гут подчеркнул, что как израильтянин гордится своим дедом, который был офицером советской армии: «Однако помимо победы мой дед стал свидетелем Холокоста – ужасной и невыносимой трагедии в истории еврейского народа. Во время этого геноцида мой дед потерял всю свою семью, всех своих родственников, живущих на территории нынешней Украины. Он выжил, потому что был на фронте. Защищая свою родину, он дошел из Запорожья до Берлина, но не смог защитить своих близких.

Поэтому я поднимаю вопрос в связи с этим на всех площадках, мол, как это возможно, что в Ереване установили 9-метровый памятник другу Гитлера и одновременно антисемиту Нжде. Это позор. Еврейский народ никогда не забудет зверств, совершенных во время Второй мировой войны 20-тысячным Армянским легионом, одним из основателей которого был фашист Нжде. Есть исторические факты, подтвержденные архивными документами. Целью Армянского легиона, возглавляемого генералом Нжде, было нападение и уничтожение евреев и других "непригодных" для немецкой армии.

Именно в результате действий Армянского легиона Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью очищены от евреев. Можем ли мы после всего этого игнорировать тот факт, что в современной Армении армянские фашисты и антисемиты возведены в ранг национальных героев? Для нас это деликатный вопрос.

Как будто мало того, что они установили памятник Нжде в Ереване, они также установили статую этому порочному человеку в Ходжавенде, неотъемлемой части Азербайджана. Считаю, что увековечение армянской фашистской идеологии – это катастрофа для всего мира. Они распространяют этот фашизм не только в Армении, но и во всем мире. Сегодня уже ни для кого не секрет, что идеология фашизма, героизация армянских фашистов и нацистов, тесно сотрудничавших с нацистской Германией, пропагандируется в Армении на государственном уровне: им воздвигаются памятники, их именами называются улицы, учебные заведения и стратегические центры», – добавил Арье Гут.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)