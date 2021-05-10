Глава МИД России сегодня прибывает в Азербайджан

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник прибудет в Баку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, у Лаврова запланирован ряд встреч по обсуждению обстановки в Нагорном Карабахе.

Он пробудет в азербайджанской столице до вторника