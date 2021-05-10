Президент Ильхам Алиев: Нахчыван развивается, процветает, все вопросы находят решение

БАКУ /Trend/ - Нахчыван развивается, процветает, все вопросы находят решение.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.

"Сегодня особый день в жизни нашей страны - день рождения великого лидера. Конечно, сегодня я приехал в Нахчыван по особому поводу - первый день рождения великого лидера после исторической Победы. Поэтому я непременно должен был посетить Родину великого лидера. Здесь, в Нахчыванской Автономной Республике я принял участие во многих важных мероприятиях, открытиях. Республика развивается, процветает, все вопросы находят решение - безопасность, социально-экономическое развитие, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. Мы и дальше будем идти по этому пути, чтобы повсюду в нашей стране и, конечно, в нашем историческом крае - Нахчыванской Автономной Республике работа всегда выполнялась на высоком уровне, чтобы люди жили еще лучше, чтобы наша страна стала еще сильнее. Еще раз поздравляю вас", - отметил глава государства.