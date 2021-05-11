Президент Ильхам Алиев: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны

БАКУ/Trend/ - Те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Хотел бы выразить также свою позицию в связи с тем, что происходит в Армении, а именно с нарастающими тенденциями азербайджанофобии, которые, на мой взгляд, сегодня являются единственным фактором, которые объединяют и власть, и оппозицию в Армении. Антиазербайджанская истерия уже переходит все границы, причем совершенно безосновательно. Те некоторые факты, которые происходили в регионе, которые я привел, говорят о нашем намерении, о намерении перевернуть страницу, хотя чисто эмоционально и психологически это сделать непросто. На освобожденных территориях практически все разрушено. Агдам международные эксперты и журналисты называют «Хиросимой Кавказа». В городе Физули нет ни одного целого здания. И будучи на освобожденных территориях, практически можно наблюдать полное разрушение. Дома, общественные здания, религиозные памятники, более 60 мечетей было разрушено во время оккупации на территории, которая освобождена, кладбища и т.д. Поэтому, несмотря на такие опустошительные результаты оккупации, те, которые мы даже не могли предполагать, поскольку не имели доступа на эти территории, тем не менее Азербайджан демонстрирует здравый смысл и необходимость думать о будущем.

Поэтому те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны. Поскольку к чему вот эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала. Поэтому мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией – нашим стратегическим партнером -активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия, как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности и преобладанию более трезвого подхода у армянской стороны»,- сказал глава государства.