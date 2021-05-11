Проходит встреча азербайджанской и русской делегаций в расширенном составе

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча в расширенном составе делегаций во главе с главами МИД Азербайджана и России.

Как сообщает об этом во вторник Trend, информация об этом представлена на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

Напомним, что ранее прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России один на один.