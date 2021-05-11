Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.05.2021 12:24)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад.

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было отмечено, что 39 километров магистральной автодороги Джульфа-Ордубад протяженностью 50 километров являются двухполосными, а 11 километров четырехполосными. На магистрали построены 4 новых моста и реконструированы 6 мостов. Вдоль дороги сооружен 101 водный переход, проложены водосточные каналы.

Отметим, что создание современной дорожной инфраструктуры является составной частью социально-экономических реформ, осуществляемых в Нахчыванской Автономной Республике, так как удобная и благоустроенная дорога – основной фактор обеспечения поступательного экономического развития. В последние годы в автономной республике проложены автодороги, соответствующие современным стандартам, усовершенствован действующий дорожно-транспортный комплекс, построены новые мосты.

Напомним, что магистральная дорога Джульфа-Ордубад построена на основании распоряжений Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по строительству магистральной автодороги Джульфа-Ордубад в Нахчыванской Автономной Республике» и «О мерах по реконструкции автодороги Джульфа-Ордубад».