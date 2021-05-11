Азербайджан не видит конструктивного подхода со стороны Армении – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не видит конструктивного подхода со стороны Армении, армянская сторона тормозит трехсторонний процесс.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что такое поведение не служит нормализации ситуации в регионе. Самым вопиющим фактом нарушения договоренностей является попытка проникновения армянских военнослужащих на территорию Азербайджана.

Он отметил, что это один из таких случаев, в результате которого погибли граждане Азербайджана. Часть террористической группы была уничтожена, по другим членам в настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

При этом Азербайджан соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Так, многие имеют доступ к задержанным армянским военнослужащим, в том числе представители Красного Креста, у них есть связь с членами семей и т.д., что не применялось в отношении азербайджанских военнопленных.

Армения продолжает совершать военные преступления, отказываясь предоставлять карты минных полей, хотя по трехстороннему заявлению это предусмотрено.

Также нет информации о порядка 4 тысячах пропавших без вести граждан Азербайджана со времен Первой карабахской войны.

Азербайджан нацелен на восстановление этих земель, и в связи с этим в регионе уже начаты восстановительные работы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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