БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.