Кабмин Казахстана отозвал из Мажилиса поправки по безвизовому соглашению с Азербайджаном
Правительство Казахстана отозвало из Мажилиса поправки по безвизовому соглашению с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на kaztag.kz.
«Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан от 2 октября 2009 года», - говорится в постановлении правительства Казахстана.
Поправки были внесены Кабмином в Мажилис 1 октября 2020 года.
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