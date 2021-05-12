Кабмин Казахстана отозвал из Мажилиса поправки по безвизовому соглашению с Азербайджаном

Правительство Казахстана отозвало из Мажилиса поправки по безвизовому соглашению с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на kaztag.kz.

«Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан от 2 октября 2009 года», - говорится в постановлении правительства Казахстана.

Поправки были внесены Кабмином в Мажилис 1 октября 2020 года.