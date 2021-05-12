Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами салюта в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами салюта в Шуше.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Мечты сбываются! Поздравляю весь азербайджанский народ!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN».