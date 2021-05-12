Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль" в Шуше (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 12 мая в Шуше состоялось открытие после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль".
Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в отеле.
Было отмечено, что в отеле имеются 49 номеров. Они оснащены всем необходимым для комфортного проживания и отдыха гостей. Ввод в строй таких объектов играет очень важную роль в укреплении туристического потенциала города Шуша, являющегося культурной столицей Азербайджана. В то же время это свидетельствует о последовательном продолжении высокими темпами реализации социальных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в историческом городе Шуша.