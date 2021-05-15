Фестиваль "Харыбюльбюль” стал посланием миру – Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Проведенный в Шуше спустя 30 лет музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» стал посланием миру.

Об этом сказал в субботу Trend глава организации «Возвращение в Карабах», депутат Турал Гянджалиев.

По его словам, этот фестиваль очень важен, и в первую очередь следует подчеркнуть его политическое значение: "Проведение фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше через несколько месяцев после окончания 44-дневной Отечественной войны и объявление города культурной столицей Азербайджана стало посланием всему миру".

Гянджалиев добавил, что сегодня в Шуше проводятся большие созидательные работы: "В следующем году будет широко отмечаться 270-летие города Шуша. В честь дня рождения великого Узеира Гаджибекова на сентябрь запланирован ряд мероприятий».

Говоря о 44-дневной Отечественной войне, он отметил, что вклад в победу в войне внесли все общины, проживающие в Азербайджане: «Нынешний фестиваль «Харыбюльбюль» стал символом мультикультуральных традиций Азербайджана. В Азербайджане все народы живут в условиях дружбы, братства, единства и солидарности. Большое значение имеет и то, что фестиваль был организован в канун праздника Рамазан. В Шуше еще со времен Панахали хана уделялось особое внимание религиозным ценностям».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)