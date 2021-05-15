Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили в селе Нидж среднюю школу номер 1 и церковь Святого Елисея "Чотари".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиева, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева поставили в церкви свечи.

Затем была сделана фотография на память.