Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили в селе Нидж среднюю школу номер 1 и церковь Святого Елисея "Чотари".
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиева, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева поставили в церкви свечи.
Затем была сделана фотография на память.
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