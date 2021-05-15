Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин 15 мая обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные силы находятся на позициях, принадлежащих нашей стране, и этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематическом порядке.

Глава МИД Таджикистана был проинформирован о том, что и ранее были некоторые недовольства по поводу мер, принятых для усиления системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджана, но они были решены путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.

Было отмечено, что в связи с последней напряженностью на границе руководство Государственной пограничной службы Азербайджана было немедленно командировано в регион, проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении к Организации договора о коллективной безопасности по этому вопросу не имеет под собой никаких оснований и является не чем иным, как попыткой руководящих кругов Армении политизировать вопрос.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что подобная напряженность должна решаться политическим и переговорным путем.