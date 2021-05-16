Азербайджанский политолог назвал причину напряженности на госгранице с Арменией

БАКУ /Trend/ - Причина напряженности на азербайджано-армянской границе кроется в оккупационной политике, которую проводила Армения против Азербайджана на протяжении 30 лет.

Об этом сказал в воскресенье Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, Азербайджан не намерен уступать и пяди своей земли.

"Мы проводим работы по демаркации и делимитации для восстановления наших международно признанных границ. Нас не остановит необоснованная шумиха, поднятая армянской стороной и поддерживающими ее кругами. Во время 44-дневной войны мы также были свидетелями необоснованных заявлений некоторых стран, против нас проводилась клеветническая кампания. Но ее инициаторы не достигли своей цели, и в этот раз будет так же. Азербайджан восстанавливает государственную границу с Арменией в качестве продолжения своей победы в Отечественной войне. Весь мир, в том числе Армения, должен принять новую реальность, созданную Азербайджаном. Что касается грязной кампании против нашей страны, то она, как всегда, обречена на провал", - подчеркнул Ахмедли.

Политолог отметил, что "обеспокоенность" армянской стороны в действительности является предвыборной манипуляцией.

"По мере приближения выборов и оппозиция, и правительство в Армении пытаются как можно крепче держаться за "карабахскую карту". Все чаще звучащие в последнее время реваншистские заявления в этой стране также связаны с этим фактором. Было бы лучше, если бы политические силы в Армении сосредоточились на разрешении тяжелого социально-экономического кризиса в стране. У реваншистских идей не может быть будущего. Армянский народ хочет жить нормальной жизнью, поэтому ему не следует давать карт-бланш силам, призывающим к войне или мести. В результате новой войны Армения как государство может быть стерта с карты мира", - считает Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)