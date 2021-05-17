Выделены средства на строительство школы в поселке Нидж Габалинского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алией 17 мая подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в поселке Нидж Габалинского района.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства нового здания полной средней школы №4 на 360 ученических мест в поселке Нидж Габалинского района из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется 1,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики - предусмотреть при распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства школьного здания, указанного в распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.