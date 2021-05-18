Хикмет Гаджиев встретился с комиссаром ЕС Оливером Вархели

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

Как сообщает Trend, об этом O.Вархели написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Европейским союзом и Азербайджаном, помощь ЕС Карабаху, восстановление экономики после пандемии COVID-19 и потенциал трубопровода TAP.