Азербайджанцы в Германии провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед штаб-квартирой ООН в Бонне по инициативе функционирующего в Кельне Германо - азербайджанского дома культуры прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт заминированных территорий. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Председатель Германо - азербайджанского дома культуры Алтай Рустамов отметил, что в акции, организованной с соблюдением требований карантина, помимо наших соотечественников, приняли участие представители Боннского международного центра конверсии (Bonn International Center for Conversion).

Участники акции посредством плакатов проинформировали немецкую общественность о том, что мины, установленные армянскими вооруженными силами во время оккупации азербайджанских территорий, являются источником угрозы.

По итогам акции принято обращение, которое было передано в штаб-квартиру ООН. Авторы обращения требуют, чтобы на правительство Армении в связи с непредоставлением Азербайджану карт заминированных территорий было оказано давление.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)