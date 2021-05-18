Названы имена сотрудников ГТК Азербайджана, задержанных при получении взятки

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распространили совместную информацию, передает во вторник Trend.

На основании полученной из Государственного таможенного комитета Азербайджана 30 марта 2021 года информации о предъявлении незаконных претензий с допущением бюрократических проволочек при таможенном оформлении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены предварительная проверка и оперативно-розыскные мероприятия.

В итоге возникли основательные подозрения в том, что начальник отдела особых таможенных процедур Бакинского главного таможенного управления Айдын Эйлазов, главные инспекторы отдела таможенных процедур и выплат того же структурного подразделения Эльмар Мирзоев и Эмин Халилов, работающий на должности инспектора на таможенном посту İpək Yolu Мирага Агаев, директор ООО «Global Broker» и специалист по таможенным делам в ООО «D2D Logistics» Джейхун Шабанов взамен за ускорение пропуска импортированных товаров через таможенный контроль, а также создание условий для пропуска товаров без уплаты в бюджет потребовали и получили в качестве взятки денежные средства в различных суммах, тем самым злоупотребили должностными полномочиями.

В связи с отмеченными фактами 17 мая 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджанской Республики.

На основании собранных доказательств Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов были задержаны в качестве подозреваемых.

В настоящее время следственно-оперативные действия по уголовному делу продолжаются. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)