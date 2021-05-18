Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и генсеком Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым 18 мая 2021 года состоялся телефонный разговор.

Как сообщили во вторник Trend в управлении пресс-службы МИД, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Азербайджана с Тюркским советом, а также о предстоящих встречах и мероприятиях организации.

Были обсуждены встречи в целях подготовки к саммиту государств – членов Тюркского совета, который состоится осенью этого года, в том числе заседание комитета представителей высокого уровня и встреча министров иностранных дел.

Стороны также обсудили перспективы развития организации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)