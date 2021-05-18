Сахиба Гафарова встретилась с госсекретарем МИД Италии

БАКУ /Trend/ - В ходе официального визита в Италию спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

Как передает во вторник Trend, поприветствовав гостей, Манлио Ди Стефано выразил надежду, что официальный визит азербайджанской делегации в Италию будет успешным, и, вспомнив свой последний визит в Азербайджан, отметил, что уехал из страны с хорошими впечатлениями.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за теплый прием и сообщила, что официальный визит состоялся по приглашению спикера Сената Италии Марии Элизабетты Альберти-Казеллати.

В своем выступлении Сахиба Гафарова довела до внимания участников встречи, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, отметив при этом, что официальные визиты Президента Италии Серджио Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020 году внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Коснувшись развития культурных связей, Сахиба Гафарова отметила проекты, реализуемые в Италии по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ICESCO Мехрибан Алиевой. Было отмечено, что подобные проекты служат дальнейшему углублению отношений между двумя странами и народами.

Затем спикер Милли Меджлиса проинформировала участников встречи о 44-дневной войне и уже завершившемся конфликте. Она отметила, что в настоящее время Азербайджан начал масштабные строительные работы на освобожденных территориях.

Коснувшись неконструктивной позиции Армении даже после окончания конфликта, Сахиба Гафарова сообщила, что Армения не предоставляет карты минных полей, затягивая таким путем восстановительные работы на территориях и процесс возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли. В то же время Армения, распространяя недостоверную информацию, пытается представить террористов, задержанных после окончания конфликта, военнопленными.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан является сторонником мира и желает, чтобы все люди в регионе жили в мире.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Надир Насиров)