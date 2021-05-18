Сахиба Гафарова встретилась с госсекретарем МИД Италии

Политика 18 мая 2021 22:18 (UTC+04:00)
Сахиба Гафарова встретилась с госсекретарем МИД Италии

БАКУ /Trend/ - В ходе официального визита в Италию спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

Как передает во вторник Trend, поприветствовав гостей, Манлио Ди Стефано выразил надежду, что официальный визит азербайджанской делегации в Италию будет успешным, и, вспомнив свой последний визит в Азербайджан, отметил, что уехал из страны с хорошими впечатлениями.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за теплый прием и сообщила, что официальный визит состоялся по приглашению спикера Сената Италии Марии Элизабетты Альберти-Казеллати.

В своем выступлении Сахиба Гафарова довела до внимания участников встречи, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, отметив при этом, что официальные визиты Президента Италии Серджио Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020 году внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Коснувшись развития культурных связей, Сахиба Гафарова отметила проекты, реализуемые в Италии по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ICESCO Мехрибан Алиевой. Было отмечено, что подобные проекты служат дальнейшему углублению отношений между двумя странами и народами.

Затем спикер Милли Меджлиса проинформировала участников встречи о 44-дневной войне и уже завершившемся конфликте. Она отметила, что в настоящее время Азербайджан начал масштабные строительные работы на освобожденных территориях.

Коснувшись неконструктивной позиции Армении даже после окончания конфликта, Сахиба Гафарова сообщила, что Армения не предоставляет карты минных полей, затягивая таким путем восстановительные работы на территориях и процесс возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли. В то же время Армения, распространяя недостоверную информацию, пытается представить террористов, задержанных после окончания конфликта, военнопленными.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан является сторонником мира и желает, чтобы все люди в регионе жили в мире.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Это был незабываемый вечер! - Самира Эфенди на торжественном открытии &quot;Евровидения&quot; (ФОТО)
Это был незабываемый вечер! - Самира Эфенди на торжественном открытии "Евровидения" (ФОТО)
Эйюб Ягубов создал оркестр BigBand - &quot;бакылы гагашлар&quot; в кепках-&quot;аэродромах&quot; (ВИДЕО)
Эйюб Ягубов создал оркестр BigBand - "бакылы гагашлар" в кепках-"аэродромах" (ВИДЕО)
Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу &quot;Маска&quot; Кирилл Туриченко
Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу "Маска" Кирилл Туриченко
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Саммит помощи Африке объявил целью вакцинацию 40% жителей континента к концу года Другие страны 22:49
Uzbekistan Airways объявила гарантированные чартерные рейсы в Москву Узбекистан 22:35
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Спорт 22:24
Сахиба Гафарова встретилась с госсекретарем МИД Италии Политика 22:18
Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси ИКТ 21:54
Армия Израиля сообщила о 270 ракетах, выпущенных за 12 часов из Газы Израиль 21:45
Иран экспортировал сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму $6,21 млрд Экономика 21:40
Нижегородский аэропорт озвучил дату первого рейса в Баку Экономика 21:32
В Германии рухнул пешеходный мост Европа 21:23
В Грузии выявлено 1562 новых случая коронавируса Грузия 21:15
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и генсеком Тюркского совета Политика 20:34
Минпромторг России обнародовал данные о совместных проектах с Туркменистаном Бизнес 20:08
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией из Беларуси (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:59
Партитура Победы. Возвращение "Карабах шикестеси" на историческую Родину (ВИДЕО) Культура 19:53
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 19 мая Общество 19:04
Названы имена сотрудников ГТК Азербайджана, задержанных при получении взятки Политика 19:00
Стоимость реализованной продукции в сетях розничной торговли Азербайджана выросла с начала года Бизнес 18:55
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 18:52
Австрия увеличила импорт готовой одежды из Турции почти на 80% Турция 18:51
Оборот розничной торговли ИКТ-продукцией в Азербайджане вырос с начала года ИКТ 18:41
В I кв. этого года турецкий порт Анталья принял около 700 тыс. тонн грузов Транспорт 18:40
Порты Турции перевалили около 800 тыс. тонн грузов из Южной Кореи Турция 18:38
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос Бизнес 18:33
В Грузии растет безработица Бизнес 18:31
В I кв. этого года порты Турции приняли свыше 2 млн тонн грузов из Нидерландов Транспорт 18:24
В Азербайджане самый низкий уровень инфляции по сравнению с соседними странами – Trading Economics Финансы 18:23
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18:23
Минсельхоз Азербайджана направит до 24 тыс. манатов на электроснабжение НИИ Бизнес 18:22
В Азербайджане состоялось 3-е заседание Рабочей подгруппы по зоне «зеленой» энергии (ФОТО) Экономика 18:18
Функция андеррайтинга на рынке азербайджанского капитала пользуется большим спросом Финансы 18:16
В Грузии с привлечением итальянских инвестиций будет построен завод по производству мяса улиток Бизнес 18:13
В 2022 году планируется сдать в эксплуатацию судно «Зарифа Алиева» Транспорт 18:07
Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы сняло видеоролик об азербайджанском музее (ВИДЕО) Культура 18:02
Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о назначении судей Общество 17:39
В Иране заявили о продвижении в создании авиадвигателя Экономика 17:30
Евростат сохранил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале Европа 17:27
Авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновила полеты в Грузию Грузия 17:24
Азербайджанский депутат о причинах политической напряженности в Армении Политика 17:24
В США встречу Путина и Байдена ждут на одной из предстоящих недель США 17:18
Новая дорога, ведущая в Агдам - Trend TV Общество 17:15
Сирены ПВО продолжают звучать на юге Израиля Израиль 17:13
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ Политика 17:06
Объем перевалки грузов через турецкий порт Зонгулдак превысил 3 млн тонн Транспорт 17:05
Для пива азербайджанского производства появятся новые экспортные возможности – министр Бизнес 17:05
За I кв. этого года через турецкий порт Текирдаг перевалено около 5 млн тонн грузов Транспорт 16:51
США импортировали из Турции электротовары более чем на $120 млн Турция 16:47
США импортировали из Турции цемент на сумму свыше $180 млн Турция 16:44
Бакинская фондовая биржа провела размещение очередного транша облигаций минфина Финансы 16:42
Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Арменией и Азербайджаном – МИД Политика 16:40
«Global Finance» признал Инновационный центр IBA одним из лучших Экономика 16:39
Объём перевалки грузов через турецкий порт Самсун превысил 2 млн тонн Транспорт 16:38
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:33
В Азербайджане выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1024 человека Общество 16:32
В связи с электронным приемом в I класс бакинских школ сделано более 43 тыс. обращений Общество 16:31
Азербайджан традиционно был нам другом и союзником - министр обороны Беларуси Политика 16:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества Политика 16:25
Выросло количество клиентских счетов в азербайджанских банках Финансы 16:21
ЕБРР готов расширить сотрудничество с Туркменистаном Финансы 16:21
Турция экспортировала в Узбекистан готовую одежду на сумму свыше $5 млн Турция 16:19
Порт на западе Турции обнародовал объемы перевалки грузов Транспорт 16:17
Экспорт продукции АПК Казахстана в 2020 году вырос более чем в 1,5 раза Казахстан 16:17
Структура при Минфине Азербайджана направит 130 тыс. манатов на техобслуживание Финансы 16:13
ASCO объявляет открытый тендер на закупку стальных труб Тендеры 16:09
Объём контейнерных перевозок за последние 5 лет вырос в 15 раз в Казахстане Казахстан 16:08
В Азербайджане увеличивается производство табака сорта «Вирджиния» Бизнес 16:05
Турция значительно увеличила экспорт цемента в Узбекистан Турция 16:04
Обнародована повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 16:00
Как поцелуй в кинотеатре изменил судьбу Зии Шихлинского... (ФОТО) Культура 16:00
Баку – впервые на пленке. Презентация фильма и уникальные фото Поля Надара (ФОТО) Интересное 15:58
Азербайджан может многократно увеличить экспорт технологий в этом десятилетии Экономика 15:53
Армения своим неадекватным поведением, прежде всего, вредит сама себе - Севиль Микаилова Политика 15:51
Азербайджан ввел временный запрет на импорт продукции птицеводства из ряда стран Общество 15:46
Самира Эфенди обратилась к азербайджанцам мира (ВИДЕО) Культура 15:40
Олжас Сулейменов награжден орденом «Шараф» Политика 15:33
За I кв. этого года порты Турции приняли около 400 млн тонн грузов из Испании Транспорт 15:32
В Туркменистане в последние годы стремительно развивается туризм Туризм 15:27
Азербайджанцы в Германии провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО) Политика 15:24
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси (ВИДЕО) Политика 15:19
Германия импортировала из Турции химпродукты на сумму около $400 млн Турция 15:15
Высокие поступления от SOFAZ сохранили профицит госбюджета Азербайджана – ВБ Финансы 15:11
Австрийские компании нацелены на сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики Энергетика 15:06
Туркменистан существенно сократил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 15:05
Экономика еврозоны в начале 2021 года падает второй квартал подряд Европа 14:49
Amazon договаривается о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer США 14:47
Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте Россия 14:44
Объем кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов Азербайджана заметно возрос Финансы 14:40
Азербайджан в экспорте высокотехнологичной продукции конкурирует с мировыми лидерами ИКТ 14:35
Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана Энергетика 14:28
Туркменистан может стать участником нового транспортного коридора Транспорт 14:27
Израиль импортировал из Азербайджана нефти на $170 млн Энергетика 14:12
В Азербайджане за год выросло кредитование сектора торговли и услуг Финансы 14:04
Туркменистан пригласил Татарстан к участию в инфраструктурных проектах страны Энергетика 14:00
Вандализм Армении против культурного наследия Азербайджана - вопиющее нарушение международного права Политика 13:57
Объем ж/д грузоперевозок в Азербайджане возрос Экономика 13:44
Впервые в истории азербайджанского спорта болельщик стал личным гостем футбольной команды (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 13:33
В Азербайджане Центры по развитию МСБ проводят бесплатные тренинги для предпринимателей Бизнес 13:21
Перевалка грузов через турецкий порт Гемлик составила около 3 млн тонн Транспорт 13:19
Австрия импортировала из Турции цемент более чем на $5 млн Турция 13:08
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 13:06
ВБ заявил о стабилизации индекса потребительских цен в Азербайджане Финансы 13:05
Все новости