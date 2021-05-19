Глава МИД Азербайджана встретился с госминистром ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая в формате видеоконференции встретился с государственным министром ОАЭ Ахмедом Аль-Сайе.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних отношений и международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатов и инициатив друг друга в рамках международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, а также о ходе выполнения положений трехсторонних заявлений.

Министры также подчеркнули важность развития экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, обсуждалось существующее сотрудничество между двумя странами в области альтернативной энергетики.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями и по поводу других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)